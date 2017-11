Els treballadors de TVE s'alcen de nou contra els directius per la manipulació informativa del procés

No hi ha cap vot

De nou s'ha d'aplaudir la professionalitat i ètica dels treballadors de la televisió pública espanyola. La secció sindical de CCOO a RTVE ha denunciat a la Junta Electoral el programa 'Informe semanal' -dirigit pel periodista Jenaro Castro, del qual diuen que ha convertit el mític espai en un altaveu del Partit Popular en els cinc anys que hi porta al capdavant- pel seu tractament manipulat de la situació política a Catalunya. Asseguren els treballadors de TVE que 'Informe Semanal' passa per sobre dels "valors democràtics de la informació" que han de caracteritzar la corporació.

Així parlen a 'Informe Semanal' sobre el procés



Dels reportatges que denuncien directament els treballadors, destaca la manera com resumeixen el procés independentista a "Democracia: ley y orden": "Independència, 155, querella, citació, presó. Tot això en set dies. Però abans, la rebel·lió". Acte seguit, emeten unes declaracions exclusives del fiscal general de l'Estat on nega que les protestes a Catalunya hagin estat pacífiques i afirma que es tracten d'actes delictius per "rebel·lió".



En un altre dels programes denunciats, "Posverdad y separatismo" superposen imatges de TV3 i Catalunya Ràdio mentre critiquen "mitjans de comunicació dependents directa o indirectament de la Generalitat" d'oferir una cobertura "propagandística" del conflicte polític que viu Catalunya. Aquesta acusació manipulada -en cap cas mencionaven els mitjans públics catalans, però els relacionaven amb les paraules mitjançant les imatges- va costar-li nombroses crítiques a RTVE.

A través d'un comunicat, el sindicat recorda que després de la convocatòria d'eleccions pel proper 21 de desembre i segons estableix la Junta Electoral Central, "els mitjans de comunicació han de complir amb els compromisos de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat". Compromisos que -segons CCOO- no s'estan complint al programa i que es veurien sobretot vulnerats als reportatges "El factor 155", "Democracia: ley y orden" i "Posverdad y separatismo"; emesos després de la convocatòria dels comicis."Després d'un visionat reposat" de tots ells, des del sindicat diuen que "els reportatges no compleixen amb els valors democràtics de la informació exigibles a CRTVE com a prestador d'un servei públic" i, a més, "s'incompleixen les obligacions legals a què mandata la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general" malmetent així també la "credibilitat" dels serveis informatius de TVE. Per això demanaran a la Junta Electoral un control exhaustiu dels continguts que girin al voltant del procés sobiranista a Catalunya i titllen d'"essencial" la neutralitat informativa que hauria de mostrar -i no ho fa- la cadena. "No permetrem que els directius de CRTVE vulnerin sorneguerament com ho fan els que són principis fonamentals de ciutadania. Sol·licitarem a la Junta Electoral que vigilin amb especial atenció el paper de TVE en el procés electoral de Catalunya. No fer-ho suposarà permetre l'enfonsament d'un valor essencial en democràcia", diu el comunicat de CCOO.CCOO ha lamentat obertament "de nou la manipulació i la cessió de la línia editorial als suposats interessos del Govern Central i del Partit Popular ". De nou, perquè els treballadors de RTVE ja van denunciar manipulació informativa per l'1-O que -van dir- va rebre un tractament "esbiaixat".