El PSC es dessagna: el batlle de Castellar del Vallès és dona de baixa

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 18:45 h

Ignasi Giménez diu que "per ser alcalde lliure i sense condicionats" no pot ser militant al partit dels socialites.

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El PSC segueix dessagnant-se a Catalunya. Les baixes de militants, simpatitzats ja arriben a càrrecs electes. L'últim cas a fer-se públic ha estat el d'Ignasi Giménez Renom, l'alcalde de Castellar de Vallès, ciutat confrontant amb Sabadell, que ha explicat en una carta per què es dóna de baixa del partit al qual "milita des dels 17 anys".

Una baixa més. És notícia, però, que aquest cop qui estripa el carnet del PSC és un alcalde d'una ciutat de més de 20.000 habitants i de l'àrea metropolitana de Barcelona, Ignasi Giménez Renom, de Castellar del Vallès.

I ho fa demanant "respecte" per la seva decisió i afegeix que no vol "fer mal a ningú", però pensa que "és el que he de fer en aquestes circumstàncies".

Així ho ha fet públic el batlle vallesà a través d'un tuit amb una carta. Al text específica que ara, més que mai, "haig de fer d'alcalde de tothom. En llibertat i sense condicionants". És per aquest motiu que afegeix: "en aquestes circumstàncies, no puc continuar com a membre del PSC".

Giménez anuncia que obre "un procés de reflexió" i la "suspensió de la meva militància, a tots els efectes, a partir del dia d'avui".

Demano respecte per la meva decisió. No vull fer mal a ningú, però penso que és el que he de fer en aquestes circumstàncies. pic.twitter.com/oJxVTibRwQ — Ignasi Giménez Renom (@ignasicastellar) 6 de novembre de 2017

Notícies relacionades