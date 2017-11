Foment recorre al TSJC per il·legalitzar la vaga de dimecres

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 20:45 h

La patronal catalana ja no amaga el seu vessant més antisobiranista

Ho havia avançat la setmana passada i ho ha complert aquest dilluns. Foment del Treball ha presentat avui un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal que es declari il·legal la vaga general convocada per l'Intersindical-CSC per aquest dimecres, 8 de novembre. La patronal ha sol·licitat mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda i la declaració de responsabilitat per danys i perjudicis que poguessin donar-se durant la jornada d'aturada.



En el comunicat que va fer públic la setmana passada, Foment del Treball va justificar la seva demanda perquè la vaga es convoca "per motius extra laborals", ja que -diuen- la convocatòria feta per l'Intersindical-CSC vol ocultar els motius polítics que hi ha al darrere. Critiquen que aquestes motivacions sí van ser clares en la convocatòria de l'aturada de país del 3 d'octubre.La patronal catalana titlla, a més, de "genèrics i descontextualitzats" els motius laborals que al·lega l'Intersindical-CSC per convocar la vaga i diu que hi ha defectes de forma en la convocatòria (l'Intersindical-CSC no ha complert amb els 10 dies d'antelació que cal per comunicar-los a ells i a Fepime la convocatòria).Foment del Treball mostra així un vessant antisobiranista cada cop més dur i evident, des que el seu president Joaquim Gay de Montellà va assistir a la manifestació unionista del passat 8 d'octubre o la patronal es planteja expulsar la Cecot (una de les seves entitats adherides) per la seva condemna pública a l'actitud del govern espanyol respecte a la situació a Catalunya.