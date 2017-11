El risc de convertir el 21-D amb el nou processisme

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 05:00 h

L'independentisme polític assumeix la derrota i parla de "recuperar" i no de "guanyar"

ANÀLISI | Gerard Sesé @gerardsese - Espanya i el Gobierno de Mariano Rajoy sembla que aconseguiran el que volien: frenar la independència de Catalunya. La seva determinació autoritària, pròpia dels temps d'abans la democràcia, està rebent els seus fruits quan tot just semblava que feia aigües per arreu i els independentistes ho celebràvem. Però qui riu últim riu millor i, ara, l'estratègia de la repressió ha guanyat: ha aconseguit, o almenys tot ho indica, que els objectius de l'independentisme hagin virat i siguin els de "recuperar" l'autonomia i no pas els de "guanyar" la plena llibertat amb la República.

Hi ha el clar risc que les eleccions del 21 de desembre, realment, donin la raó a Mariano Rajoy com la millor solució per acabar amb les ànsies de llibertat de Catalunya. La força de l'independentisme, que porta molts anys aguantat l'embat de l'Estat, podria diluir-se en aquestes eleccions.

Per una banda, ho deixava caure ahir el cap de llista de Catalunya en Comú, Xavier Domènech a Rac1, on comparava la campanya electoral que s'havia d'afrontar entre els partits per aquest 21-D com la de les eleccions just després de la caiguda del règim de Franco. Domènech citava com a inspiració el famós eslògan "Llibertat, amnistia i Estatut d'autonomia" afegint-hi, per dissimular, el procés constituent.

Després del franquisme, en una democràcia incipient, amb el soroll de sabres constant i amb una autoestima catalana tocada per anys de repressió i extrema virulència del règim, era evident que a l'únic que es podia aspirar era a recuperar les cendres de l'autogovern que el franquisme havia liquidat. I fer-ho amb por: parlant d'Estatut i no pas de República i de demanar la llibertat dels presos polítics com a sinònim de llibertat col·lectiva. Doncs bé, si ho enfoquem des de la mateixa premissa, com fa en Domènech, vol dir que Rajoy ha guanyat. El seu Gobierno i les estructures repressores de l'Estat ens han pres les engrunes de l'autonomia perquè ara el fet de recuperar-les esdevingui la màxima aspiració de llibertat i sinònim de victòria. Quina trampa, quin autoengany!

Però lluny de pensar que és una invenció dels comuns, fa pànic veure com un grup d'intel·lectuals catalans de diferents partits polítics van proposar ahir compartir tres punts als programes pel 21-D: Exigir la derogació de l'article 155, l'alliberament dels presos polítics i promoure la celebració d'un referèndum pactat. I la República? Mala pinta fa la proposta des del moment que Ada Colau l'ha abraçat i ha desitjat que el PSC, el seus socis, s'hi sumin amb una piulada sorneguera.

Ja no es parla de la República. Ja no es parla d'independència. Hem d'evitar el greu error: que la repressió i la violència espanyola triomfin fent recular les aspiracions de l'independentisme polític retrocedint-lo fins al vell porcessisme. En el fons, parlar d'amnistia és (i que no se'm mal interpreti) una manera de rendició. També en Jordi Pujol va estar a la presó i va governar l'autonomia més de 20 anys... Una etapa superada... o no?

Si no s'entenen aquestes eleccions com el referèndum que Espanya no ens ha deixat fer, hem begut oli. Si no l'entenem com una oportunitat de boicot on només hi participarem per a demostrar que els independentistes som majoria, podem dir adéu a la República. Aquestes eleccions no són per a formar un nou Parlament del qual n'ha d'emanar un Govern perquè ja el tenim: el Govern legítim ara mig a l'exili i mig a presó. Aquestes eleccions són només per dir al món que els catalans volem la independència per després, defensar-la i exercir-la.

