El president a l'exili aposta per una llista de país "amplíssima" amb totes les "sensibilitats" per al 21-D

A.S. | La manera com s'està comportant el Gobierno demostra per al president Carles Puigdemont que "l'única manera que els catalans podem continuar a l'Estat espanyol és per obligació, no per seducció". "No tinguem cap dubte que tot això arribarà als tribunals internacionals. Espanya passarà vergonya".

"En tot moment tenim al cap els companys que són a la presó. Som víctimes d'una persecució política", ha explicat el president a l'exili, Carles Puigdemont a Catalunya Ràdio.

Preguntat per la separació del Govern, que uns es quedessin i els altres anessin a Brussel·les, Puigdemont ha contestat que "ens va semblar que ens havíem de dividir per mantenir la continuïtat de l'acció política i per internacionalitzar el Procés".

"En cap moment hem intentat eludir cap responsabilitat. Hem vingut a Brussel·les a fer una feina i crec que l'estem fent. Ens hem lliurat nosaltres a la justícia belga, per tant, no hem intentat eludir res. No hem vingut a defensar els nostres interessos individuals".

Repressions "duríssimes"

"Estic convençut que el Govern espanyol volia una onada duríssima de repressió i de violència de la qual se'ns en volia fer responsables a nosaltres" i ha afegit "hem de desemmascarar aquest Estat". Puigdemont ha recordat que "hi ha gent a la presó per complir un programa electoral que el Govern espanyol va permetre votar". En aquest sentit, Puigdemont ha volgut demanar a Rajoy que "si el 21-D, la gent que vota no sap que hi ha eleccions que si es vota, no es podran aplicar, el Govern espanyol ho ha de dir".

El president afirma que "el Govern espanyol s'ha carregat sistemàticament la carta dels drets humans de la UE". "Aquesta és una causa de drets humans. Per damunt de la dependència hi ha la democràcia". "Europa no pot tenir presos polítics", ha clamat. "A mi m'agradaria ser al Palau de la Generalitat", ha exposat. "No m'agrada ser aquí [a Brussel·les], però si hi sóc, he d'explicar per què". "Estem davant d'un Estat que ha embogit i que no té autocontrol". "Anar a la presó no acaba res, sinó que agreuja les coses".



Exili a Brussel·les

El conseller de Salut, Toni Comín, ha recordat "amb emoció" el pacte que van fer els consellers de respectar la decisió que prengués cadascú de quedar-se a Catalunya o venir a Brussel·les. "Va ser molt dur quan vam saber que els companys que s'havien quedat a Catalunya entraven a presó", ha expressat.

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha assegurat que tots els consellers, tant els que es van quedar com els que han decidit marxar a Brussel·les sabien que "no hi havia cap certesa". "Vam prendre les decisions que vam prendre segons les nostres conviccions".

"Aquesta aventura [la del Procés] em va agafar per sorpresa", ha detallat la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí. "En el moment que m'hi vaig incorporar sabia que comprava números d'una loteria d'alt risc. El vaig contemplar i m'hi vaig afegir". El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha ressaltat que "els fets simbòlics són més importants que segons quins convenis firmats".



"Una llista de país"

Preguntat també pel possible sentiment d'engany que alguns poden sentir després del 27-O, Puigdemont ha assegurat que "els que han enganyat la ciutadania són els que, durant dècades, han dit que en absència de violència es podia parlar de tot. En un context democràtic, tot és possible".





"Sense llibertat no podem fer cap combat. Necessitem una coalició contra el 155". "El Govern que surti del 21-D haurà de fer front a un Estat que ens vol devastar", ha reblat. "Ens hem deixat la pell per fer el referèndum. Alguns són a la presó i, d'altres, lluny de casa". El president però, ha volgut subratllar que "la independència, o es fa per la via democràcia o no podrem fer-la". Puigdemont: "El meu ideal personal per al 21-D seria una llista de país amplíssima, amb totes les sensibilitats, des del PDeCAT, sectors de la CUP i fins i tot gent de Podem". "Crec sincerament que no tenim altra alternativa que anar tots plegats. Hi ha gent empresonada, professors que han d'anar a declarar... Què més ens fa falta per veure que ara és el moment de fer allò que hi ha molta gent que fa temps que demana".

