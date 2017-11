L'ANC exigeix una candidatura única pel 21-D amb Puigdemont i els presos polítics

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 12:15 h

Asseguren que cal "arribar tots units, per fer valer la República"

L'entitat sobiranista "davant de la incertesa" exigeix als partits polítics catalans que presentin avui "una coalició que serveixi per suportar una candidatura única independentista" per les eleccions del 21-D.

Pla obert dels presidents d'Òmnium i l'ANC, Marcel Mauri i Agustí Alcoberro, amb l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, exhibint una pancarta que reclama l'alliberament de Sánchez i Cuixart

L'ANC recorda que "el Govern és a la presó o a l'exili, el Parlament dissolt, centenars de polítics amenaçats, les institucions ocupades, els partits polítics afeblits". En aquest sentit, defensa que "la lluita és la lluita per la democràcia".



Per últim, l'entitat afirma que "Catalunya travessa una hora difícil, però no ha estat derrotada" i es mostra esperançada "per tornar a ser un país ric i ple". "Aquest ha estat i és l'únic objectiu de l'Assemblea", conclou l'entitat.

En un comunicat a la seva pàgina web , l'ANC, aposta per la llista unitària per fer front a les eleccions del 21-D "que contingui el president i tots els presos polítics, fins i tot els Jordis".Segons l'entitat, no "ens podem deixar governar per qui no hem elegit". Per això, diuen, "hem d'arribar tots units, per fer valer la República".Tanmateix, denuncia que "un govern corrupte que detesta la llibertat" intenta "manar" els catalans i assegura que el 21-D "s'acabarà aquesta vergonya".