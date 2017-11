Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 11:45 h

Aposta per suprar la marca de JxSí amb la CUP i una part de Catalunya Sí Que Es Pot

El diputat d'ERC Roger Torrent s'ha mostrat a favor de conformar "la fórmula electoral que aglutini a més gent" per fer front "al bloc del 155 que certifica la repressió a Catalunya". Per això, ha advocat superar la marca de Junts pel Sí, amb la suma de la CUP i de comunes o Catalunya Sí que és Pot, i ha assegurat que el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras "són dues figures que sumen".

En una entrevista concedida a Radi Euskadi, recollida per Europa Press, Torrent ha afirmat que el diagnòstic és que els partits que van recolzar "la república catalana que es va proclamar el 27 d'octubre", plantegen "un programa comú, unitat d'acció i, en qualsevol cas, la fórmula electoral que sigui capaç d'aglutinar a més gent, de sumar més vots i de ser més plural".

Després de recordar que aquest dimarts acaba el termini per registrar les coalicions electorals, ha apuntat que s'està treballant "contrarellotge" que ho permeti.



"Maximitzar els vots"

"Les nostres files estan per maximitzar els vots perquè es tracta de guanyar les eleccions del 21 de desembre que són il·legítimes i fins i tot il·legals, però que són una oportunitat per demostrar que a Catalunya la ciutadania està per defensar les nostres institucions, el nostre Govern, per a l'amnistia dels presos polítics i per defensar el que hem fet aquesta legislatura en el Parlament i complir el mandat democràtic", ha afegit.

Al seu judici, això han de demostrar-ho amb les fórmules que els permetin sumar el màxim de vots possibles. En aquest sentit, creu que Junts pel Sí (PDeCAT i ERC) "va ser un instrument, la fórmula que es va triar en 2015, però que, avui dia, constatem que queda petit".

"La suma de dos partits o d'uns pocs partits avui no ens serveix enfront de l'embat i la repressió de l'Estat. Hem de ser capaços de donar una resposta molt més unitària i que inclogui tot el pluralisme polític a favor de defensar les nostres institucions a Catalunya", ha afegit.



Portes obertes a la CUP i Podem

En aquest sentit, ha assegurat que tenen "les portes obertes a tots aquells que volen defensar la proclamació de la república, el mandat democràtic, i això inclou a la CUP", formació amb la qual han tingut una majoria parlamentària aquesta legislatura passada.



També espera que se sumeix una part dels comuns o de Catalunya Sí que és Pot "que entén que avui no és moment per a l'equidistància, que no es pot estar indiferent a la repressió de l'Estat i cal mullar-se".

