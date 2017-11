La jutgessa Lamela va intentar demostrar a Bèlgica que el Govern era corrupte

Així, en l'informe enviat a Brussel·les demanant la detenció del Govern, Lamela parla de cinc delictes dels quals s'acusa l'Executiu català cessat: prevaricació, desobediència, rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.Malgrat tot, en les seves interlocutòries de presó, la mateixa magistrada només cita delictes de rebel·lió, sedició i malversació, informa el digital. Entre l'ordre de presó i la petició a Brussel·les, els delictes de Puigdemont i la resta de consellers han crescut de manera àmplia.L'extradició hauria estat immediata si Bèlgica hagués acceptat aquest delicte per part de Puigdemont i el seu Goven. Però la justícia belga ha preferit estudiar el cas en profunditat citant de nou als membres del Govern el pròxim 17 de novembre.

Entre els països de la UE aquest tràmit es resol, segons recull el mateix diari, de manera immediata si els delictes pels quals es reclamen les detencions figuren en una llista amb més de 30 categories. En cap d'elles figuren la de rebel·lió o sedició. Però, Lamela no va dubtar ni un moment en marcar la casella "corrupció".

