CCOO i UGT convoquen concentracions aquest dimecres malgrat no adherir-se a la vaga general

Es movilitzen contra les "polítiques autoritaries" del gobierno

La UGT i CCOO de Catalunya no s'han adherit a la vaga d'aquest dimecres, convocada per el sindicat minoritari Intersindical-CSC, però han convocat dues concentracions a les dotze del migdia i a les sis de la tarda a tots els pobles i ciutats de Catalunya,

Els dos sindicats majoritaris han indicat en un comunicat conjunt que les concentracions responen a una "mobilització pels drets i llibertats" perquè consideren que la ciutadania de Catalunya s'enfronta a "polítiques autoritàries molt greus" per part del gobierno.

Tanmateix, demanen la llibertat del vicepresident i els set consellers del Govern cessats per l'executiu espanyol, així com la dels presidents de l'ANC i Òmnium, i reclamen al Senat que retiri l'aplicació de l'article 155.





#VagaGeneral 8 de novembre Concentracions pic.twitter.com/gJX2qbDFdA — Intersindical-CSC (@I_CSC) 7 de noviembre de 2017 Els sindicats consideren que el govern del PP és "responsable d'un conflicte polític, institucional i ara, impròpiament jurídic". En aquest sentit, han convocat mobilitzacions per aquest dimecres, coincidint amb la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i que té el suport d'Òmnium, ANC i altres sindicats minoritaris, com el d'ensenyament USTEC-STEs.

Concentracions durant el mes de Novembre

UGT i CCOO han convocat per aquest dimecres concentracions a les 12.00h i a les 18.00h arreu del país. Tanmateix, han manifestat el seu suport a la concentració convocada per l'ANC, Òmnium i Taula per la Democràcia per aquest dissabte a les 17.00h.

Els dos sindicats majoritaris han anunciat que divendres presentaran una iniciativa jurídica i han convocat manifestacions pel 15, 22 i 29 de novembre a les 12.00h davant les seus de CCOO i UGT o els ajuntaments.

La Taula per la Democràcia, entitat que aglutina sindicats com CCOO i UGT, patronals com Pimec, i CECOT i entitats socials i civils com Òmnium i ANC, ha decidit no sumar-se a la vaga general convocada per demà.

Sí que s'han sumat el sindicat USTEC-STEs, majoritari entre els docents, mentre que GCT ha donat llibertat als seus afiliats perquè decideixin. També hi participaran les entitats sobiranistes ANC i Òmnium, Universitats per la República i diverses associacions de comerciants com la de Vic.

En les últimes hores, la Intersindical ha desmentit els rumors sobre la "il·legalitat" de la vaga i ha recordat que és "per motius laborals" i no polítics com ha denunciat la patronal Foment del Treball al TSJC.

