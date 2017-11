Així intervé el Gobierno a l'Ajuntament de Madrid

Amb aquesta fórmula, el Gobierno supervisarà setmanalment les operacions econòmiques que realitzi l'ajuntament de Manuela Carmena.

L'article del 155 de la Constitució espanyola ha agafat força amb la seva aplicació a Catalunya. Ara, l'article més conegut de la Carta Magna ja cau sobre tota la geografia on el PP no governa. Primer es va parlar de fer-lo servir a Castella la-Manxa, on hi ha un govern de coalició entre PSOE i Podemos. Després les amenaces van caure sobre Euskadi i també sobre Navarra.

Ara bé, cal recordar que abans de l'aprovació del 155 a Catalunya, només s'havia amenaçat d'aplicar-ho a les Canàries per una qüestió fiscal l'any 1989.

Segons informa El País, l'Ajuntament ha comunicat la notícia a través d'una carta on s'explica que la supervisió es farà directament en contacte amb la interventora del govern municipal. Per tant, no hi haurà comunicació directa entre el Ministeri el regidor d'Economia, Carlos Sánchez Maro.