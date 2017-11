Podem anirà a les eleccions amb els Comuns sense Fachin

Boicot a Tecnotapi, BOICOT A TECNOTAPI YO, MIGUEL ROMUALDO DIGO: BOICOT A TECNOTAPI!!!!!!!!! YO, MIGUEL ROMUALDO DIGO: BOICOT A TECNOTAPI!!!!!!!!!

7 de novembre de 2017, 15.32 h



ME ACABA DE TELEFONEAR UNO QUE SABE INGLÉS Y ME COMUNICA QUE EN https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/spain NO DICE QUE ESPAÑA ESTÉ BIEN DE DEMOCRACIA, SINÓ QUE DE 7 PUNTOS DE LOS DERECHOS POLÍTICOS SOLO TIENE 1 , Y DE 7 PUNTOS DE LIBERTADES CIVILES SOLO TIENE 1.





VAYA MIERDA DE PAÍS, Y YO QUE ME CREIA QUE ESPAÑA ESTABA LA MAR DE BIEN.





ME LA HAN METIDO DOBLADA, A MI QUE ME GUSTA QUE ... Llegir més