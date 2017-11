El PP amenaça de denunciar TV3 si no compleix amb el principi d'objectivitat durant la campanya pel 21-D

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 13:45 h

El coordinador general del partit avisa que estarà molt pendent dels mitjans de comunicació catalans i "si és necessari" denunciarà

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo ha avisat aquest dilluns que la seva formació estarà "molt vigilant" amb les emissions dels mitjans públics catalans com TV3 i ha afegit que, "si és necessari" denunciarà davant la Junta Electoral per garantir la pluralitat i l'objectivitat durant la campanya per a les eleccions del 21 de desembre.

"El PP estarà molt vigilant i estem treballant en això i, si és necessari, ho denunciarem davant la Junta Electoral, que és la que ha d'ha de vetllar per aquesta objectivitat perquè estem en un procés d'eleccions", ha declarat Maillo en un esmorzar organitzat pel Fòrum Europa que ha presentat la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i que ha comptat amb l'assistència de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, entre altres.

En ser preguntat si la decisió de no intervenir a Catalunya els mitjans de comunicació a Catalunya sota de l'article 155 la va imposar el PSOE i què farà el PP per garantir que TV3 no se surti la llei de premsa, Maillo ha explicat que la decisió va ser "producte del diàleg" en la tramitació de l'acord al Senat.



La vigilància del PP

Això sí, ha assenyalat que TV3 està sotmesa "igual que la resta de mitjans de comunicació a l'objectivitat" i ha recordat que ho haurà de valorar la Junta Electoral. "I estic convençut que els dirigents de TV3, els directors i tot el personal complirà estrictament el que estableix la Junta Electoral", ha manifestat.

Dit això, ha assenyalat que el PP estarà "vigilant" i valorarà cada decisió que prenguin els mitjans públics catalans per "si és necessari presentar denúncies" davant la Junta Electoral com es fa en altres comicis perquè aquest organisme arbitral és qui té les "competències per garantir l'objectivitat".

