La independència de Catalunya és la segona preocupació dels espanyols, segons el CIS

En només un mes, passa del novè al segon lloc superant d'altres aspectes com la corrupció, el terrorisme o els problemes econòmics

La independència de Catalunya s'ha convertit en la segona preocupació dels espanyols, segons les dades del darrer baròmetre del CIS referents a l'octubre. Un 29% dels enquestats assenyala que aquesta és una de les tres principals preocupacions. Al capdamunt del baròmetre s'hi torna a situar l'atur (66,2%).

Ciutadans s'aproxima al tercer lloc després de pujar tres punts (comparat amb la mostra del juliol), segurament, per la duresa que el partit taronja ha mostrat a l'hora d'enfrontar-se al dret a l'autodeterminació del poble català. El PP cau vuit dècimes, mentre que el PSOE en perd set i Podem patiria un descens d'1,8 punts, en ser el partit espanyol que més afí s'ha mostrat al dret a decidir. L'enquesta es va dur a terme entre el 2 i l'11 d'octubre, immediatament després del referèndum de l'1-O i les càrregues policials.



Pel que fa a la intenció de vot, el PP obtindria un 28% i mantindria el seu avantatge respecte el PSOE de prop de quatre punts (24,2%) si ara se celebressin eleccions al Congrés, mentre que Podem i les seves confluències se situarien en tercer lloc, amb el 18,5% dels sufragis, seguit de molt a prop per Ciutadans, amb el 17,5% dels sufragis. Respecte a les forces sobiranistes, ERC aconseguiria una intenció de vot del 2,7%, dues dècimes menys respecte el baròmetre del juliol, i el PDeCAT es mantindria quasi igual i passaria de l'1,7% a l'1,6%.



En comparació al baròmetre del juliol, la formació que en surt més beneficiada és Ciutadans, que amb el 17,5% de la intenció de vot s'acosta a Podem i les seves confluències, que just sumen un punt més (18,5% davant el 20,3% de fa tres mesos). Per formacions, Units Podem passa del 12,8% al juliol fins a l'11,2% de l'octubre -1,6 punts menys-, En Comú Podem guanyaria les eleccions a Catalunya però perd dues dècimes, fins al 3,5%, Compromís una, fins el 2,5% i en Marea, per contra, augmenta una dècima fins a l'1,3%.







Entre els líders estatals, el més ben valorat és Albert Rivera i el pitjor Pablo Iglesias Seguint amb la mateixa tònica, entre els principals partits, el líder més ben valorat és Albert Rivera (Cs) amb un 3,75, seguit de Pedro Sánchez (PSOE) amb un 3,61. El president espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, només aconsegueix un 3,02 i el líder de Podem, Pablo Iglesias, té la nota més baixa amb un 2,67. Pel que fa als líders dels partits catalans, el més ben valorat és el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, amb un 3,9, seguit de Carles Campuzano (PDeCAT) amb un 3,41 i, per últim, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que aconsegueix la puntuació més baixa amb un 2,51.

Els enquestats també posen nota a d'altres líders polítics. De tots ells, la millor és la diputada de Coalició Canària, Ana María Oramas, que obté un 4,36, seguida del portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que arriba al 4,24. El líder del PNB al Congrés, Aitor Esteban, aconsegueix un 3,46 i el líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, arriba al 3,85.

Les dades del baròmetre del CIS corresponent al mes d'octubre reflecteixen que els ciutadans espanyols suspenen l'actuació de tots els líders polítics. Pel que fa les altres forces de l'hemicicle. El PNB augmentaria tres dècimes en intenció de vot i passaria de l'1% a l'1,3%; EH Bildu passaria del 0,8% al 0,7% i Coalició Canaria se situaria amb el 0,3%, una dècima menys que al juliol. Per últim, el vot en blanc creixeria mig punts, fins el 2,8%.Les dades del baròmetre del CIS corresponent al mes d'octubre reflecteixen que els ciutadans espanyols suspenen l'actuació de tots els líders polítics.

Al CIS del setembre --abans dels esdeveniments del referèndum i la declaració d'independència--, la preocupació per la independència de Catalunya ocupava el novè lloc amb un 7,8% de les respostes. Ara, en canvi, s'ha situat per davant d'aspectes com la corrupció, els problemes econòmics o el terrorisme.L'ascens de la preocupació sobre la independència de Catalunya es reflecteix clarament si es comparen les dades també amb d'altres mesos. Aquest punt va entrar per primer cop al baròmetre el febrer de 2016 amb un 1,4% de les respostes dels enquestat.Des de llavors, no havia acumulat ni el 2% de les respostes. En canvi, en els tres últims mesos ha tingut un creixement molt destacat: 2,6% al juliol, 7,8% al setembre i 29% a l'octubre.