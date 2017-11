Mastegot del TSJC a Foment del Treball: no admet el seu recurs contra la vaga general

Imatge general de la plaça Universitat de Barcelona, amb la UB al fons, a la concentració de la Taula per la Democràcia

La patronal Foment del Treball va presentar dilluns un recurs al TSJC per declarar "il·legal" la vaga general del dia 8 de novembre, convocada pel Sindicat Intersindical CSC.

Segons la patronal, la vaga està convocada per motius que no són laborals malgrat "la redacció de la convocatòria procura ocultar els motius polítics que sí que van incloure en dues convocatòries anteriors".

En aquest sentit, afegeix que els motius laborals que es justifiquen a la convocatòria són "absolutament genèrics i descontextualitzats", però "molt evidents" si es valoren els antecedents i el context polític i social.

La Secció Segona de la Sala Contenciosa considera que no té la competència per decidir sobre la qüestió i opinen que correspon a la Sala Social, responsable dels conflictes laborals.

No obstant això, el passat 10 d'octubre, la Sala Social del TSJC va dictaminar just el contrari, en considerar que era la Sala Contenciosa-Administrativa la que havia de resoldre sobre el recurs presentat per Foment contra una altra convocatòria de vaga general.

En les últimes hores, la Intersindical ha desmentit els rumors sobre la "il·legalitat" de la vaga i ha recordat que és "per motius laborals" i no polítics.