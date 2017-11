Personalitats escoceses creen el Comitè de Defensa català per donar “suport internacional” a Catalunya

El manifest recorda que “centenars d'escocesos han viatjat a Catalunya per actuar com a observadors internacionals” perquè “l'estat espanyol sàpiga que el món està vigilant” i que a Escòcia “s’han organitzat diverses manifestacions” en suport al poble català. També afirmen que les notícies i les imatges de les mobilitzacions organitzades a Escòcia “s'han distribuït a les xarxes socials catalanes”, cosa que “ha tingut un impacte positiu”. Tanmateix, apunten que s’ha “de fer més”.

El Comitè de Defensa català a Escòcia defensa que “el poble de Catalunya té dret a l’autodeterminació”, que “s’ha de felicitar els catalans per la mobilització social” que han portat a terme en els darrers mesos i que “els profunds reflexos repressius de l’Estat espanyol són en part un reflex de la seva herència franquista”. Segons el seu manifest, el comitè pretén “organitzar manifestacions i accions de solidaritat”, “fer pressió diplomàtica al govern britànic” o “construir enllaços amb moviments socials i organitzacions de Catalunya”.

Ciutadans al recinte de l'Escola Industrial de Barcelona per votar el moment en què ha fet la seva intervenció membres del Comitè de Defensa del Referèndum

