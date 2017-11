Una iniciativa ciutadana vol recollir 55.000 signatures per una candidatura d'unitat civil: Democràcia i Dignitat

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 15:15 h

Tenen fins el 15 de novembre per recullir tots els suports necessaris

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Amb les forces polítiques preparant les llistes per concòrrer el 21 de desembre per separat ha sorgit una iniciativa ciutadana que necessita reunir 55.000 signatures per fer possible una candidatura com agrupació d’electors, tal i com determina la normativa electoral.

Democràcia i Dignitat © respublica.cat Comparteix Tweet

URL curta



La iniciativa , liderada per un grup de persones provinents d'espais ideològics diversos, proposa la formació d'una candidatura única de totes les forces polítiques i socials favorables al restabliment de la legalitat democràtica a Catalunya i a l'alliberament dels presos polítics, que tingui com a primer objectiu aconseguir la majoria absoluta de vots i escons a les eleccions del 21D i seguir avançant en el procés constituent de la nova República.

Segons el manifest, les eleccions de desembre no poden "un pas enrere en el camí cap a la plena sobirania del nostre poble però, en les actuals circumstàncies, també representen una gran oportunitat pel restabliment de la legitimitat sorgida de les eleccions del 27S de 2015 i que ha estat estroncada pel cop d'estat perpetrat des del govern de Madrid". En aquest sentit, reclama als partits polítics que mirin pels "interessos nacionals, per damunt dels del partit": El camí semblava senzill: crear una gran coalició. Tenen temps fins al darrer minut d'avui, dimarts, dia 7 de novembre.

Aquesta iniciativa també s'adreça a les forces sobiranistes no independentistes, i proposen que s'incorporin a la llista unitària per defensar uns punts programàtics compartits i fer front comú per defensar la "democràcia i la dignitat del nostre poble": "Els quatre punts programàtics que plantegem en el nostre manifest són perfectament assumibles per les formacions que s'identifiquen en els Comuns i són el punt de partida per començar el procés constituent que ens porti cap a un futur ple de llibertat, justícia, igualtat, equitat i solidaritat".

El termini per assolir les 55.000 signatures acaba el 15 de novembre, data on hauran de presentar els requeriments per formalitzar la llista.