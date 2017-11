L'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot ha assegurat que anirà a votar el 21-D, però que encara no ha decidit per qui ho farà i ha deixat anar que segurament no serà per Catalunya en Comú: "descarto bastant votar Catalunya en Comú", ha dit, tot i afirmar que vol escoltar què diuen.

Fachin ha explicat que -amb tot- està parlant amb gent d'ERC, la CUP i Procés Constituent per fer una proposta conjunta "sota l'esperit de defensar la democràcia". Però s'ha mostrat escèptic que sigui possible. "Si hi hagués una llista on tothom hi estigués d'acord ho hauríem d'analitzar, independentment de les sigles. Tot i que no crec que passi", ha afegit.Pel que fa a les discrepàncies amb la direcció de Podem que l'han portat a presentar la seva dimissió, Fachin ha defensat que qui s'ha situat fora de Podem no és ell, sinó Podem. "Quan t'apuntes a un partit que diu que ve a trencar el règim del '78 i ara parla de consensos del '78 sí que estàs trist perquè el que passa a Catalunya ha fet retrocedir aquesta idea inicial", ha argumentat. Fachin ha assegurat que des de la direcció de Podem els van prohibir parlar amb organitzacions independentistes, no només fer pactes. I ha considerat que el que ha passat entre Podem Catalunya i Podem "reflecteix el que passa a la societat".