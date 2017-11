C's repta el sobiranisme: si concorre per separat al 21-D, es demostrarà el fracàs del seu projecte

"El projecte es trenca i no tenen alternativa. La desunió de la propera llista demostraria que no tenen possibilitat d'un projecte realitzable en comú, i que entre les forces tampoc hi ha la unió necessària per anar junts en les properes eleccions", ha continuat Carrizosa, sobre la possibilitat que l'independentisme no organitzi cap llista unitària. El termini per presentar coalicions acaba aquest dimarts a la nit.

En declaracions a la premsa des de Barcelona, el dirigent de Cs ha subratllat que si els líders independentistes no acorden una llista unitària "es demostrarà sense dubte" que el seu projecte "només sap dividir, fins i tot entre ells mateixos". Seguint amb la seva teoria, Carrizosa ha donat per fet que "no existirà" l'esmentada llista, perquè JxSí "no pot presentar una fulla de serveis lluïda"."L'independentisme no només divideix els propis catalans entre si i amb Espanya, també estarà dividit a les eleccions", ha dit i s'ha avançat per veure com a única alternativa un Govern presidit per la candidata de C's, Inés Arrimadas. C's no té cap alcaldia a Catalunya, com a resultat de les eleccions municipals del juny del 2015 i -al Parlament de Catalunya- comptava amb 25 diputats i diputades, en contraposició als 72 que sumaven Junts pel sí i la CUP.