El món municipal demana a Brussel·les la llibertat dels presos polítics del procés

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 16:00 h

Uns 200 alcaldes s'han manifestat davant la Comissió Europea

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El món municipal s'ha tornat a mobilitzar en defensa de les institucions catalanes, el Govern a l'exili i per l'alliberament dels presos polítics del procés, entre els quals hi ha consellers de la Generalitat cessats i els líders de la societat civil, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium). Uns dos-cents alcaldes s'han reunit davant la Comissió Europea, a Brussel·les, per reivindicar la legitimitat del Govern destituït per l'aplicació del 155.





Els alcaldes desplaçats a Brussel·les llueixen una pancarta demanant l'alliberament dels presos polítics davant de la Comissió Europea © Blanca Blay Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes AMC, AMI, brussel·les, món municipal

Han sortit des de l'aeroport del Prat de Barcelona a les 10 del matí i han arribat a la capital belga al voltant de les 12h., per dirigir-se a la zona de la ciutat on es troben les institucions europees. La visita a Brussel·les ha estat liderada pels representants del moviment sobiranista al món local, amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) representada per Miquel Buch i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) sota el mandat de Neus Lloveras, al capdavant.



També s'ha pogut veure a la manifestació els eurodiputats Ramon Tremosa (PDECat), Jordi Solé i Josep Maria Terricabras, d'ERC.

Notícies relacionades