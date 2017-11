Pisarello descarta un pacte de govern amb una altra força si finalment trenca amb el PSC a Barcelona

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 22:15 h

BComú consultarà a les seves bases la continuïtat de l' acord municipal a la ciutat

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha descartat un pacte de govern amb una altra força política si BComú aposta finalment per trencar amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona pel suport dels socialistes a l'article 155. La formació inicia demà una consulta interna als seus inscrits sobre la conveniència de mantenir o no l'acord amb el grup de Jaume Collboni, que dilluns li exigia a Ada Colau que es mullés pel pacte i aclarís amb qui pensa governar si opten pel trencament.

En aquest sentit, el número dos d'Ada Colau, Gerard Pisarello ho ha deixat clar. Ha afirmat que l'objectiu de la consulta "no és ni qüestionar un acord de govern amb molts elements positius per a la ciutat, ni tampoc obrir la porta a governar amb cap altra força". "Una alternativa que descartem de forma clara", ha afegit a Twitter.

Segons Pisarello la consulta ha de servir per resoldre els "dubtes" generats arran de la decisió dels socialistes de "donar cobertura a uns atacs als principis democràtics i a l'autogovern de Catalunya que no s'havien vist en aquests últims quaranta anys".

Tanmateix, ha remarcat que BComú sempre ha censurat l'aplicació del 155, però hi ha dues posicions dins el partit que, segons Pisarello, "estan assistides per raons de pes". Per una banda, qui considera que caldria fer un pas més i posar fi al pacte de govern.



Per l'altra, qui sosté que l'acord subscrit amb el PSC deixava fora els debats supramunicipals, i que senzillament "cal mantenir amb fermesa la línia crítica defensada fins ara".

També ha indicat que sigui quin sigui el resultat, aquest debat "contribuirà a superar les posicions frontistes i a construir nous espais de trobada entre totes les forces catalanistes i democràtiques".

Un nou escenari després de la consulta interna

Després del debat intern de les darreres setmanes, BComú ha decidit preguntar als seus 10.000 inscrits si cal mantenir o no l'acord amb els socialistes.

Per la seva part, el segon tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, va demanar explícitament dilluns a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que es mullés pel pacte i el defensés, aclarint també amb qui pensava governar si els inscrits apostaven per trencar l'acord amb el PSC.

Si finalment es produís aquesta ruptura, BComú es quedaria sola governant amb onze regidors de 21, una situació que ja va viure en el primer tram del seu mandat.

Cal recordar que el Grup Demòcrata i ERC han pressionat Colau perquè trenqui "amb els que fan costat a l'estratègia de l'Estat" i s'han ofert per no deixar caure el govern de BComú, escenari que avui Pisarello ha descartat.

