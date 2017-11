Els homes de negre de l'Estat ocupen la Conselleria d'Exteriors

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 16:15 h

L'exambaixador espanyol al Paraguai agafa les regnes de Romeva gràcies l'autoritarisme de l'article 155

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'ocupació física de les conselleries de la Generalitat comença a ser efectiva. Aquests últims dies diferents homes de negre de l'Estat han visitat els departaments per apoderar-se del control de les funcions, que s'hauran de fer en castellà.

Departament d'Exteriors © Gencat Comparteix Tweet

URL curta



Si hi ha una conselleria que saben que ha funcionat com calia, aquesta és la d'Exteriors de Raül Romeva que des que va assolir el càrrec va internacionalitzar la causa catalana en tots els espais que va visitar. La tasca de Romeva, que en molts moments va driblar la diplomàcia espanyola, és un dels motius que ha provocat que avui funcionaris del Ministeri d’Afers Exteriors s'hagin presentat aquest matí al Departament per ocupar les seves funcions amb el qui fou exambaixador espanyol al Paraguai Juan Fernández Trigo.