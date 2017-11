La comissió del model territorial al Congrés es constituirà el pròxim 15 de novembre

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 18:15 h

El PSOE demana que s'hi sumin totes les forces polítiques però vol presidir-la

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La comissió del model territorial que ha d'abordar la reforma de la Constitució es constituirà el pròxim 15 de novembre, un mes abans del 21-D, segons ha explicat aquest dimarts la portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles. Segons Robles la formació espera aquesta constitució amb "molta il·lusió" i ho ha qualificat com "un avenç molt important". Per això, la portaveu socialista ha instat a totes les forces parlamentàries a participar-hi i a que ho facin amb l'"ànim constructiu i ànim de diàleg que van inspirar la Constitució del 1978" i perquè es dugui a terme una reforma del text el "més pactada i consensuada possible".

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, en una imatge d'arxiu © Congrés dels Diputats Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes PSOE, reforma constitució

D'altra banda, Robles ha mostrat la seva predisposició perquè la comissió sigui presidida pel PSOE, tot i que ha afegit que aquesta qüestió encara no s'ha debatut amb la resta de grups.



Sobre els grups parlamentaris que no han confirmat la seva participació en la comissió i han sol·licitat una pròrroga, Robles els ha demanat que s'hi incorporin ja que no només es discutirà el model territorial i "recollir altres qüestions", en referència als fets dels ciutadans, dels consumidors, la sanitat. "És molt important i ningú se'n pot quedar al marge", ha insistit en declaracions des del Congrés dels Diputats.