Millo perd els papers amb el bany de legitimitat de Puigdemont

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 20:45 h

El popular envia un missatge de mòbil al president, qui li recorda que no té cap legitimitat

El delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, ha esmorzat molt malament aquest matí quan ha escoltat al president legítim de la Generalitat dirigir-se directament a ell: "Qui s'ha cregut que és aquest senyor? Amb quin dret s'atreveix a parlar en representació de les institucions catalanes? No té cap legitimitat ni autoritat per fer-ho".

L'aplicació de l'article 155 és un problema per a l'Estat, la imatge exterior cada vegada és pitjor i, lluny de frenar que s'espatlli encara més, ara veu com l'empresonament de mig govern i l'exili de l'altra meitat està generant més suport europeu a la causa catalana.

Enric Millo, conscient d'aquesta situació, no se n'ha pogut estar de respondre al president legítim de la Generalitat mitjançant un missatge personal de mòbil que ha filtrat a l'agència efe. En el text, el delegat exposa els seus nervis dirigint-se a Puigdemont d'aquesta manera: "No t'havia vist tan exaltat i crispat. Inventes coses que no són certes i fas afirmacions que res tenen a veure amb la veritat. Aquesta situació requereix serenitat i tu aportes el contrari amb aquestes declaracions. Em preguntes "qui m'he cregut que sóc per parlar en nom de les institucions catalanes". Dius que ni a mi ni al meu partit no ens vota ningú?... Dius que parlo en nom d'un cop d'estat, quan ets tu qui ha trencat amb l'Estatut i la Constitució? Tu em coneixes i saps qui sóc. Jo no parlo en nom de les institucions catalanes, ho faig en nom del govern d'Espanya, perquè en sóc el delegat a Catalunya".

Davant l'evidència que no té cap legitimitat per parlar en nom de les institucions catalanes, Millo explica que "al meu partit el van votar més catalans i catalanes que als teus socis de la CUP, que parlen en nom de la Generalitat i que et marquen a tu el camí. Jo vaig ser el cap de llista per Girona i tu no ho has estat. Els catalans i catalanes no t'han votat mai a tu com a candidat a president de la Generalitat". I conclou amb un repte, "tindràs la teva oportunitat el dia 21D, i llavors podràs dir que t'ha votat algú".