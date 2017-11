El jutge manté com a investigats els vuit docents de la Seu d'Urgell després de prendre'ls declaració

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 18:45 h

Tots, amb tot, surten en llibertat sense mesures cautelars

Els vuit professors de tres escoles de la Seu d'Urgell que han declarat avui davant del jutge per un possible delicte d'incitació a l'odi han quedat en llibertat sense mesures cautelars per decisió del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. Amb tot, se'ls manté com a investigats i, de moment, el jutge no ha acordat cap altra diligència al respecte de la investigació que està duent a terme arran de les denúncies d'onze particulars.





Les mestres i el director del col·legi Albert Vives de la Seu d'Urgell sortint del jutjat © Marta Lluvich Comparteix Tweet

Segons les denúncies, un dels alumnes hauria sofert ''humiliacions, insults i fins i tot agressions'' perquè la seva mare és guàrdia civil, cosa que coneixen la resta de companys i professors. En aquest sentit, el jutge volia saber si hi va haver comentaris realitzats per diversos mestres així com si són responsables de determinades ''actituds'' per motivar als alumnes a fer aquests suposats comentaris. Els fets contra el fill de la guàrdia civil haurien tingut lloc el 3 d'octubre, dos dies després del referèndum. Set de les onze denúncies s'han presentat contra l'escola Albert Vives, tres contra la Pau Claris i una conra la Salle. L'advocat dels investigats, mestra i directora, de l'escola Pau Claris, Jaume Ribes, ha explicat que les denuncies es van presentar entre els dies 2, 3 i 12 coincidint amb el dia de la Hispanitat.

Sobre acusacions com que els mestres van explicar a l'aula que ''la policia és dolenta'' els mestres s'han defensat dient que en cap cas van dir res en contra de la policia i en tot cas sí a favor, fent veure als nens que ''la policia és bona''. Ribes ha dit que el debat no es va produir a l'aula i en cas de sortir comentaris d'algun alumne d'allò que havia vist a la televisió, els mestres van intentar minimitzar-ho. L'advocat ha explicat que des dels centres s'ha intentat protegir tots els nens i encara més als que són més vulnerable. Ribes ha narrat que totes les famílies que es van queixar van ser ateses per la direcció.

Els mestres -que van rebre ahir el suport via Twitter de la consellera d'Ensenyament destituïda pel 155 i ara a Brussel·les, Clara Ponsatí- han contestat totes les preguntes que els han fet tot negant els fets pels quals se'ls investiga, abans de sortir en llibertat.Al jutjat, han acudit avui el director i quatre mestres del col·legi públic Mossèn Albert Vives, la directora i un mestre de l'escola Pau Claris i la directora de l'escola La Salle, que han declarat acompanyats de Miquel Àngel Cullerés, director en funcions dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida. També ha estat present durant les declaracions un fiscal especialista en delictes d'odi. Els acusats tampoc no han estat sols a la sortida del jutjat, ja que a la porta s'han reunit mestres de les escoles La Salle d'arreu de Catalunya per donar-los el seu suport.