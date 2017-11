El postureig comunista d'Alberto Garzón li juga una mala passada

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 19:45 h

Crítiques pel seu últim tuit que lloa la revolució russa

Alberto Garzón Espinosa, líder d'Izquierda Unida i diputat al Congreso per Unidos Podemos, ha lloat la revolució russa per a celebrar-ne l'efemèride dels 100 anys que es va produir. En un tuit ha recordat amb passió aquest passatge clau per a la història d'occident. Però les crítiques no han tardat a arribar-li en forma de plantofades de mà oberta a les xarxes.

I és que el postureig comunista d'Alberto Garzón xoca directament amb la seva acció política actual i així li han recordat diferents usuaris. El cap de llista de IU en coalició amb Podemos ha lloat una revolució que, justament, no va ser ni legal ni pactada. La revolució russa va ser violenta, tumultuosa i sediciosa contra un règim autoritari. Unidos Podemos no defensa la revolució democràtica que ha viscut Catalunya. No només l'ha intentat obstaculitzar sinó que la cenyeix a la legalitat espanyola.

De fet, Garzón ha estat de l'ala més unionista espanyola dins de Unidos Podemos, l'última de sonada que ha dit ha estat desmarcar-se de Pablo Iglesias i contradir-lo sobre la consideració de presos polítics els catalans empresonats.



Hoy hace 100 años que el sol salió por el Este animando a la clase trabajadora de todo el mundo a liberarse de sus cadenas. #Revolución100 pic.twitter.com/pYAYV6XgB6 — Alberto Garzón (@agarzon) 7 de novembre de 2017

