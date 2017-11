Les contradiccions del PP sobre si respectaran o no els resultats del 21-D

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 20:15 h

Algunes veus del partit adverteixen que es tornarà a aplicar el 155 si el sobiranisme guanya a les urnes

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Ahir, el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, assegurava que les mesures imposades a Catalunya per l'aplicació del 155 "finalitzarien" amb les eleccions del 21-D; però el portaveu del seu partit al Congrés, Rafael Hernando, s'ha encarregat avui de contradir-lo. Ha dit Hernando que si el nou Govern que es constitueixi després dels comicis insisteix en la via independentista i "violenta la Constitució o atempta contra la sobirania de l'Estat" s'aplicarà de nou el 155. És a dir, que si el sobiranisme guanya a les urnes, el Govern espanyol no respectaria els resultats electorals i -per tant- la voluntat dels ciutadans. "Confio que ningú vulgui tornar-hi, però si ho fan tindran la mateixa resposta", ha advertit el portaveu dels populars.

Rafael Hernando, en una imatge d'arxiu © Twitter Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, 21-D, PP

Segons Hernando, ara que tant el govern espanyol com el Senat han aplicat per primer cop en democràcia aquest article, el nou Govern ja sap "a què atenir-se" si persisteix la via independentista. A més, el portaveu popular estén aquesta amenaça a tots els territoris de l'Estat. El president del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, es va posicionar també fa uns dies al costat d'Hernando i va amenaçar amb una nova aplicació del 155 si el sobiranisme guanyava a les urnes.



Al seu torn, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat des del Senat que el govern espanyol respectarà els resultats del 21D. A preguntes d'ERC, que li demanava si respectaria el resultats si el bloc independentista torna a guanyar i defensa una república, el ministre ha puntualitzat que les eleccions són "autonòmiques i per escollir els representants del Parlament de Catalunya, respectant la Constitució i l'Estatut d'Autonomia".



TV3, sota el punt de mira de l'Estat



En un esmorzar informatiu, Martínez-Maillo ha advertit també que el seu partit estarà "molt vigilant" amb TV3 i que denunciaran si consideren que no garanteix la pluralitat. En aquest sentit ha dit que el PP està analitzant "cadascuna de les decisions" que pren la televisió pública catalana per si és necessari presentar alguna denúncia.