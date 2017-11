Ajuntaments arreu de Catalunya se sumen a la vaga general aquest 8-N

Al seu torn, l'Ajuntament de Solsona ha anunciat que s'afegeix a la convocatòria de vaga general: les instal·lacions municipals romandran tancades al públic i el personal que opti per anar a treballar ho farà a porta tancada. Igual com es va fer durant l'aturada del passat 3 d'octubre, no hi haurà atenció al públic a les instal·lacions de l'Ajuntament solsoní i tampoc obriran portes la Biblioteca ni les instal·lacions esportives. Pel que fa a l'Escola Municipal de Música, s'oferiran els serveis mínims. D'altra banda, la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona i Empresaris per al Solsonès han fet un comunicat conjunt en el qual informen que donen suport a la vaga i esperen que hi hagi una resposta "cívica, pacífica i exemplar com fins ara".

La UBIC de Solsona i l'Associació d'Empresaris per al Solsonès han mostrat a través d'un comunicat el seu rebuig "contra les recents i desproporcionades decisions judicials de l'Audiència Nacional que van acabar amb l'empresonament de gran part de l'equip de govern escollit legítimament pel poble de Catalunya". Tot i mostrar el seu port a la vaga, les entitats també deixen clar que "la decisió recau en última instància a cada un dels associats de forma lliure, individual i amb el respecte cap a la seva diversitat d'opinió i acció".

L'Ajuntament de Vic ha decidit adherir-se a la convocatòria de vaga general i comptarà amb serveis mínims d'atenció a la ciutadania. A les sis de la tarda, com a la resta de municipis, també hi ha convocada una nova concentració de suport a la plaça Major.



L'Ajuntament de Balaguer se suma també a la convocatòria de vaga general. L'alcalde Jordi Ignasi Vidal (ERC) ha explicat que han decidit avançar per aquest dimarts alguns dels actes de la Festa Major de la capital de la Noguera previstos per demà per tal que l'aturada de país es pugui dur a terme. Així mateix, ha dit que encara estan a l'espera de concretar els serveis mínims però ha assegurat que tota la plantilla municipal tindrà garantit el seu dret legítim a fer vaga. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcarràs (Segrià) ha comunicat que també farà vaga general com a resposta als empresonaments polítics dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural així com el vicepresident Junqueras i altres consellers del Govern.

L'Ajuntament d'Igualada, com els de la majoria de capitals de la Catalunya Central, ha decidit adherir-se a la convocatòria de vaga general i el govern municipal ha suspès tota l'activitat prevista per tal de sumar-se a les mobilitzacions de suport als presos polítics i exigir-ne la seva llibertat. Per altra banda, tots els serveis municipals de l'Ajuntament obriran amb serveis mínims.Els regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa han decidit anul·lar tota l'activitat laboral que tenien prevista per aquest dimecres 8 de novembre. Amb aquesta acció volen mostrar la seva solidaritat amb les convocatòries que hi ha plantejades aquest dimecres amb motiu de l'aturada general per "condemnar l'actitud repressiva i autoritària de l'Estat, que ha culminat amb l'empresonament dels consellers i dels líders de les principals entitats cíviques del país i la persecució judicial del president de la Generalitat". El govern municipal de Manresa també convida la ciutadania a "mantenir l'esperit cívic i pacífic" durant les mobilitzacions d'aquest dimecres i dels propers dies. Les instal·lacions de l'ajuntament, però, no tancaran i es garantiran uns serveis mínims. Un altre dels ajuntaments del Bages que ha fet pública la seva posició respecte la convocatòria de vaga d'aquest dimecres és el de Cardona. A través d'un comunicat el consistori assegura que secunda l'"aturada de país" i, per tant, no hi haurà atenció al públic a les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Cardona ni tampoc de la Fundació Cardona Històrica, que també romandrà tancada.