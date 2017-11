Una icona sexual dels 90 nord-americana a favor de la independència

Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 19:00 h

Pamela Anderson escriu al seu blog: "Estic amb el poble català i el seu dret governar-se"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Els suports internacionals que rep Catalunya i que simpatitzen amb la seva independència cada dia van augmentant. Ara, però, s'ha afegit a la defensa a la causa una sexsímbol dels anys 90 nord-americana, l'actriu, productora i model Pamela Anderson, que ha fet una entrada al seu bloc on demostra l'alt grau de coneixement sobre la situació del Principat.

Pamela Anderson, aquella rossa exuberant que es va fer famosa per vigilar la platja amb David Hasselhoff i que va ser una icona sexual d'adolescents de la dècada dels 90, ara mateix té fixat a dalt de tot del seu perfil oficial de Twitter una estelada. I és que ha penjat al seu blog un llarg text on fa un repàs sobre el qual està passant a Catalunya i les seves relacions amb Espanya i on fa tota una clara declaració d'intencions.

Considera que " els catalans han estat oprimits durant molt de temps " i que el PP és "una mena de partit que es basa en la provocació i que governa amb mà ferma". Afirma que "la idea que Espanya és un país uniforme és un mite" i, a part de citar el País Basc i Galícia, diu que Catalunya "sempre ha estat més oberta al món".

Anderson opina que si Catalunya és independent "no és una mala idea si es fa correctament i no representa la fi del món". Demana un referèndum pactat però creu que "no és provable" en referència a l'Estat. El text acaba dient: "Estic amb el poble català i el seu dret a determinar el seu propi futur i de poder governar els seus assumptes".

Notícies relacionades