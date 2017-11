Última actualització Dimarts, 7 de novembre de 2017 19:40 h

Ha demanat accions al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i al del Parlament Europeu, Antonio Tajani

"Escolta bé Europa. Al 2017, el feixisme -de manera totalment impune- participa en manifestacions convocades pel partit que governa a Espanya. Això és el que tenim ara al voltant del clan del 155". Més contundent i ferme que mai s'ha dirigit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, als 200 alcaldes que avui han viatjat a Brussel·les per donar-li suport a ell i als consellers que l'acompanyen a la capital europea.





El president Carles Puigdemont a l'acte de Brussel·les amb 200 alcaldes de Catalunya © Alba Barrionuevo

En aquest sentit, ha assenyalat com la darrera "victòria de la democràcia" la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1-O i s'ha dirigit a les institucions europees per assegurar que "són els ciutadans que van defensar les urnes als col·legis electorals qui millor representa els valors europeus" i "no els policies que van pegar a la gent que votava".



Puigdemont ha tornat a insistir en el fet que -tant les autoritats espanyoles com europees- han de reconèixer els resultats que emanin de les urnes el proper 21 de desembre. "Convido totes les autoritats a assegurar la normalitat democràtica durant les eleccions. No ho demano, ho exigeixo", ha sentenciat. I ha afegit: "A Europa, a Espanya, a tots els actors polítics que participaran en aquestes eleccions; els demano si estan disposats a acceptar els resultats. Nosaltres sí".



El president ha recordat que Catalunya és "l’únic territori de la Unió Europea" que viu una "anomalia democràtica" d'aquest nivell i ha preguntat al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker i al del Parlament Europeu, Antonio Tajani, si "és aquesta" l'Europa que volen pels ciutadans. "Cal que penseu si acceptareu els resultats dels catalans o continuareu ajudant el senyor Rajoy amb el cop d'Estat", que "amenaça Catalunya i Europa", ha advertit.

En un escenari idoni, Puigdemont ha retret a Europa el seu silenci davant el "cop d'estat espanyol", la "vulneració dels drets humans" o el "maltractament als consellers empresonats". "Espanya haurà de respondre davant la comunitat internacional per aquests abusos", ha advertit. El President ha fet una crida a "construir un nou país" on no tinguem "por a expressar-nos" i "opinar diferent del poder". "Mai renunciarem al nostre ideal de país ni la nostra noció de democràcia", ha sentenciat.Puigdemont també ha exposat davant Europa la història de "persecució" que ha patit Catalunya per part de l'Estat espanyol i ha recordat el president Companys, executat pel franquisme amb ajuda del règim nazi. "Tenim el deure de mantenir el nostre llegat davant les amenaces", ha dit en referència a l'eliminació de l'autogovern decretat pel 155.També ha tingut paraules pel rei d'Espanya: "de Felip V a Felip VI, lamentablement, hem viscut absència de llibertat, anul·lació de tota forma d’autogovern, prohibicions, suspensions, cops d’estat, empresonaments… Però de totes aquestes etapes la societat catalana ha sortit enfortida i més decidida a defensar els seus drets". De nou, ha tornat a instar la ciutadania a triar "el camí de la democràcia" per "esdevenir el que el Parlament català va expressar de manera clara". "L'Estat imposa la seva força, però no ens convenceran mai", ha dit, després d'assegurar que "ens creixem davant els reptes democràtics".