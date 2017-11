[Vídeo] La Policia Nacional torna a carregar amb duresa per frenar la vaga

Última actualització Dimecres, 8 de novembre de 2017 12:05 h

De nou són els protagonistes d'imatges de violència

Cap incident destacat durant tot el matí, les actuacions dels Mossos d'Esquadra en diferents punts del país s'han produït amb la proporcionalitat necessària per evitar que hi hagués ferits en les accions.

Acostumats a la impunitat que van exhibir durant el referèndum de l'1 d'octubre, avui els agents antidisturbis de la Policia Nacional, coneguts també com a Piolins, han repetit les escenes de brutalitat policial a la Gran Via de Barcelona. En aquests vídeos captats per @CAT_Francesc @Capsada es pot veure la no proporcionalitat de l'actuació.