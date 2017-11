El PSC més burgès fitxa Ramon Espadaler per ser el número tres per Barcelona el 21-D

Última actualització Dimecres, 8 de novembre de 2017 16:00 h

Els socialistes abandonen les tesis d'esquerres amb el fixatge d'un símbol de la dreta d'Unió

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Miquel Iceta vol evitar com sigui la victòria independentista del 21-D, i per això està disposat, fins i tot, a seguir renunciant a tots els ideals del Partit dels Socialistes de Catalunya.

© ACN Comparteix Tweet

URL curta



Després de deixar enrere la via canadenca per resoldre mitjançant un referèndum el cas català, unir-se al PP i C's en les denúncies al Tribunal Constitucional a les mesures en pro de la sobirania catalana d'acord amb el mandat democràtic del 27-S i donar suport a l'aplicació del 155 que ha provocat el cop d'Estat per controlar les institucions catalanes i tenir mig govern de la Generalitat a l'exili i mig empresonat, ara cal afegir un nou gest d'Iceta per combatre l'independentisme: fitxar l'exlíder d'Unió Democràtica, Ramon Espadaler, perquè sigui el número tres de la llista de Barcelona del PSC.Espadaler, representant de l'ala més burgesa d'Unió, i lleial company de Duran i Lleida, va abandonar la carrera política després que el partit no obtingués cap diputat al Parlament de Catalunya ni al Congreso de los diputados en les eleccions de l'any 2015 i un deute de 22,5 milions d'euros que van provocar la liquidació del partit L'acord amb el qual han arribat el PSC i Units per Avançar, la força fundada per Unió, no és en cap cas una coalició, sinó que forma part d'una llista que vol incorporar entre 10 i 12 independents de diferents ideologies.