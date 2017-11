Última actualització Dimecres, 8 de novembre de 2017 17:00 h

El president del Gobierno hauria rebut diners de la Caixa B

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Fan falta només hores perquè els Jordis i mig Govern vagi a la preso, però per saber si les sigles 'M.R', que casualment són les mateixes que les de Mariano Rajoy són necessaris més de 10 anys.



L'inspector en cap de la UDEF diu que Rajoy hauria rebut diners de la caixa B L'inspector Manuel Morocho diu al Congrés que l'estructura del PP tenia "el perfil d'una organització delictiva"

L'inspector en cap de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Manuel Morocho © Congreso Comparteix Tweet

URL curta



L'inspector en cap de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Manuel Morocho, ha determinat que després d'una década hi ha una "prova indiciària" que les sigles M.R dels papers de Bárcenas, els comptes on es repartien els diners en negre de la Caixa B del Partit Popular, fan referència al president del Gobierno, Mariano RajoySegons Morocho, l'existència de la comptabilitat B del Partit Popular encara és "pressumpta" i considera que hi ha "elements indiciaris" que fan pensar que Rajoy, Trillo, Álvarez-Cascos, Arenas i el conjunt dels secretaris generals del PP van ser els principals receptors dels pagaments de la caixa B de Bárcenas.