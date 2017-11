Milers de persones reclamen l'alliberament dels presos polítics a la Plaça Sant Jaume

Tanmateix, el president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha afirmat que s'està treballant per fer "una aparició conjunta els tres partits" i si finalment, s'aconsegueix, "ja ho explicarem les tres formacions polítiques", ha reblat.Imatge de la Plaça Sant Jaume / Alba Garcia

Per la seva banda, l'exportaveu del Govern i membre del PDeCAT Neus Munté, ha constatat que seguiran treballant per aconseguir "l'instrument més potent que representi el sobiranisme més transversal". Ha afegit, a més, que el president Puigdemont "ho posarà tot en aquesta campanya".

Polítics demanant l'allibertament dels presos polítics / AS

En el seu torn, la fins ara diputada de la CUP, Gabriela Serra, ha afegit que "la república no ha estat un cop d'aire sinó que ja porta molts anys de feina". Quant a les eleccions, ha comentat que "són il·legítimes" però que és "un tràngol" que segurament "cal entomar".

El segon tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat davant dels mitjans de comunicació que l'aplicació de l'article 155 és un "atac a les llibertats bàsiques" i ha demanat la llibertat de les persones empresonades. A més, també ha denunciat la política del PP "no només a Catalunya sinó al conjunt de l'Estat", fent referència a la intervenció dels comptes a l'Ajuntament de Madrid.

Seguidament, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha celebrat aquesta primera concentració del dia que seguirà amb les concentracions de la tarda programades a les 18 hores davant dels ajuntaments de les ciutats del país i davant de la plaça de la Catedral a Barcelona. "Aquesta realitat ens afecta a tots" i per tant, "Catalunya és a la presó", ha volgut ressaltar. Així, Alcoberro ha fet una crida a la mobilització de dissabte a les 17.00 hores per combatre aquest "atemptat democràtic", que assegura, "és una humiliació". Els polítics exigeixen la llibertat

Manifestants davant de l'Ajuntament de Barcelona / AS

Puntualment l'actriu i dramaturga Estel Solé ha llegit un manifest de Taula per la Democràcia, que malgrat participar en les concentracions d'avui a les 12.00 hores i 18.00 hores de la tarda no s'ha sumat a la vaga. L'entitat ha demanat "el retorn a la normalitat democràtica", l'alliberament dels presos polítics "sense càrrecs" i ha rebutjat la "judicialització política".

