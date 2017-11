Última actualització Dimecres, 8 de novembre de 2017 15:00 h

El magistrat José Ricardo de Prada es desmarca totalment de l'empresonament

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



L'Audiència Nacional ha desestimat els recursos de les defenses dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que demanaven aixecar la presó incondicional. Segons l'Audiència hi ha encara risc de fuga i reiteració delictiva.

© Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

URL curta



L'empresonament de presos polítics comença a desgastar la cohesió de la justícia espanyola. L'escàndol a ulls d'Europa és majúscul i molt difícil de justificar. De fet, davant l'evidència d'aquesta mesura desproporcionada un dels cinc magistrats encarregats del cas han emès un vot particular molt crític amb la decisió presa de mantenir l'empresonament dels Jordis. Per al magistrat José Ricardo de Prada, la presó incondicional és una mesura "innecessària, no idònia i desproporcionada" que, a més, no té "raons detallades convincents sobre els riscos processals", ja que tant el president de l'Assemblea com el d'Òmnium s'han presentat puntualment a les cites judicials i no han mostrat un risc delictiu ni de reiteració.