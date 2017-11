També ha justificat l’aplicació de l’article 155 per la necessitat de “restaurar la legalitat, els drets dels ciutadans i protegir les institucions de l’autogovern”. “Les coses estan funcionant bé, els funcionaris de la Generalitat estan complint la seva obligació, i espero que de les eleccions en sorgeixi un nou escenari de tranquil·litat, seguretat i certesa”, ha dit.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy ha assegurat aquest dimecres des del Congrés que espera que les eleccions del 21D siguin “l’inici d’una nova etapa” de “retorn a la normalitat” a Catalunya. Per aquest motiu ha demanat una participació “massiva” a les urnes i s’ha mostrat confiat que a partir del gener les coses “es resolguin parlant”. “Cal que arribi una etapa de tranquil·litat, però sempre respectant les regles de joc”, ha dit.

L’executiu espanyol i el PP, però, no descarten que es torni a aplicar el 155 en el cas que aquest govern sorgit de les urnes del 21D recuperi l’agenda de desplegament de la República. En aquest sentit el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va afirmar aquest dimarts que si el nou executiu “torna als seus passos” i vulnera la llei espanyola tindrà “la mateixa resposta” que ha rebut el Govern cessat.

El criteri de Catalá, i també de Montoro pel que fa a la intervenció dels comptes del Govern, és que en la mesura que les forces polítiques independentistes concorren a les eleccions del 21D implica un retorn a la “legalitat”, i una victòria d’aquestes formacions no justifica que es mantingui el 155 a no ser que incorrin de nou en “l’incompliment” de la Constitució.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va fer manifestacions aquest dimarts en aquesta direcció des de Bilbao, on va assenyalar que el 155 es deixarà d’aplicar quan es constitueixi el nou govern de la Generalitat, encara que aquest sigui independentista.

Rajoy i els ministres drets a l'inici del Consell de Ministres extraordinari per aprovar les mesures del 155 per a Catalunya

