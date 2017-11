Última actualització Dimecres, 8 de novembre de 2017 17:40 h

La mobilització frena les sortides dels AVE

La concentració d'aquesta tarda a les 16h a la Plaça de Sants organitzada per Universitats per la República ha aconseguit paralitzar l'activitat de l'Estació de Sants.



La crida d'Universitaris per la República paralitza l'Estació de Barcelona-Sants © Marc Puig Comparteix Tweet

La manifestació, convocada a la Plaça de Sants, ha recorregut el camí des de la plaça fins a l'estació per la carretera de Sants per entrar finalment a l'Estació de Barcelona-Sants i fer una acció de protesta contra el 155 que constava en paralitzar les sortides dels AVE. L'entrada, feta amb actitud pacífica i sense provocar problemes amb la Policia Nacional present, ha aconseguit reunir uns centenars de persones que han paralitzat les andanes 2, 3, 4, 5, 6 i 7. En la 1, l'aturada s'ha mantingut fins que la mediació amb els Mossos ha generat un acord per deixar sortir el tren d'alta velocitat i evitar així qualsevol escena de confrontació.

Segons els organitzadors, amb aquesta paralització es volia que des de Madrid l'estació anunciés el retard de l'arribada com un missatge de determinació en contra del 155 i a favor de la República catalana.

