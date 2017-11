El poble no defalleix i omple les places catalanes al tram final de l'aturada general

Última actualització Dimecres, 8 de novembre de 2017 21:15 h

El secretari general d'UGT, Camil Ros, ha rebut xiulades del públic per la negativa del sindicat a sumar-se a l'aturada

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Marina Bou @mrnbou / Gerard Sesé @gerardsese - Han aguantat fins al final. En una jornada de vaga general marcada pels talls a carreteres i vies de tren des de primera hora del matí arreu de Catalunya, la plaça de la Catedral de Barcelona ha acollit aquest vespre milers de manifestants que encara tenien forces per reclamar l'alliberament dels presos polítics -els membres del Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats a Madrid- i el restabliment de l'autogovern i la democràcia a Catalunya.

Notícies relacionades

El poble de Catalunya ha tornat a demostrar una maduresa especial. Lluny de mostrar-se cansat i fatigat per les constants i repetides convocatòries, ha tornat a sortir al carrer i ha omplert les places de bona part dels municipis catalans reclamant la llibertat dels presos polítics i en defensa de les institucions catalanes. Barcelona, un cop més, ha abanderat aquestes concentracions sent la més multitudinària, la que s'ha produït a la plaça de la Catedral. De fet, ha quedat petita i la Via Laietana ha quedat col·lapsada en els dos sentits centenars de metres més enllà de la plaça. La gent ha mostrat la seva indignació per la situació que viu Catalunya però alhora ha mostrat el temperament necessari per a dur a terme una protesta pacífica i cívica que, malgrat que ja ens té acostumats el poble de català, s'ha de recalcar per l'èxit que suposa.Ja abans de l'inici oficial de la concentració, s'escoltaven amb força càntics com "llibertat presos polítics", "és Puigdemont el nostre president", "fora okupes del Palau", "els carrers seran sempre nostres" o "fora les forces d'ocupació". Molts dels assistents portaven llaços grocs mentre mostraven la seva decisió de continuar lluitant -"Ni un pas enrere", han corejat en diverses ocasions- i el seu rebuig absolut a la judicialització del procés -"Fora, fora, fora, la justícia espanyola"-. Tots han condemnat la "dictadura" en que viu l'Estat espanyol i no han mancat paraules, de nou, per demanar la intervenció de la Unió Europea.Després de la lectura del manifest de la Taula per la Democràcia -on s'ha posat de relleu que el 155 “afecta greument la vida de les persones” i les associacions de la societat civil, ja que la intervenció dels comptes públics "complica la lluita contra les desigualtats i pot fer perdre llocs de treball"-, representants d'organitzacions de la societat civil han dirigit unes paraules al públic.Tots menys el secretari general d'UGT, Camil Ros, que ha intentat parlar però els manifestants l'han escridassat amb xiulets i crits de "vaga general". Tot i que ha pronunciat el seu discurs, aquest quasi no s'ha pogut sentir per la xiulada de la plaça, malgrat que els organitzadors hagin demanat respecte i hagin aplaudit la seva valentia d'assistir a l'acte. En el seu parlament, Ros ha defensat la "pluralitat" del seu sindicat i ha demanat als catalans actuar com "un sol poble". En contraposició, la representant de la Intersindical, el sindicat que ha convocat la vaga d'avui, ha estat molt aplaudida.Qui també ha estat molt ovacionat ha estat el portaveu del sindicat de mestres USTEC-STEs IAC, Ramon Font, que ha carregat contra els atacs que pateix darrerament l'escola catalana. Després de refermar la seva fidelitat a la consellera d'Enseyament, Clara Ponsatí - “l’única que reconeixem"-, ha posat de manifest que els docents "no adoctrinen" sinó que ensenyen a "defensar" drets i llibertats. En aquest sentit, ha assegurat que no deixaran de parlar de política a les aules i ha sentenciat que "no ens podran obligar" a fer classes en castellà.També han parlat els representants dels Comitès de Defensa de la República i de la Unió de Pagesos -que ha demanat una nova Assemblea de Catalunya, però amb el lema "llibertat, amnistia i autodeterminació"-, la portaveu d'Universitats per la República -que ha assegurat que els universitaris seguiran mobilitzant-se perquè "ens devem" als polítics que "van escoltar al poble"- i la representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.Per tancar la cloenda, han pujat a l'escenari els portaveus de l’ANC i Òmnium Cultural que han demostrat que ja no tenen por a l'escenari i s'han mostrat més determinats i ferms en el to i en el discurs, demostrant que, a la força, ja s'han graduat a l'hora de parlar en públic. Agustí Alcoberro (ANC) ha instat els catalans a seguir amb el "combat" de manera pacífica i ha assegurat que avui s'ha enviat un missatge al món i al Regne d'Espanya de que "estem disposats a arribar fins al final". "No queda altra sortida que la victòria, que és la llibertat dels presos, el retorn del Govern a l'exili i la proclamació definitiva de la República", ha sentenciat. Al seu torn, Marcel Mauri (Òmnium) s'ha dirigit a "aquells que deien que avui no era un dia per vagues ni aturades" per dir-los que "és la ciutadania qui decideix quan s'atura". "Per l'alliberament dels presos i les nostres institucions, és clar que s'aturarà, i s'aturarà tants cops com vulgui", ha exclamat. Ambdós líders han cridat a la mobilització de cara a la manifestació convocada pel proper dissabte, 11 de novembre, a Barcelona.