Aquesta és la carta de Puigdemont a la ciutadania catalana

El "govern legítim" crea una "estructura estable" per coordinar les accions de l'executiu des de Brussel·les

El "Govern legítim", liderat des de l'"exili" de Brussel·les per Carles Puigdemont, ha anunciat l'activació d'una "estructura estable" per "mantenir la legitimitat" de l'executiu destituït pel gobierno i per "coordinar les accions" de denúncia internacional que posarà en marxa. Així ho ha anunciat en una carta pública on demanen la complicitat ciutadana per "sostenir la democràcia, ara amenaçada per la coalició que va executar el 155, amb connivència amb la violència jurídica, policial i de l'extrema dreta".

En la missiva, Puigdemont i els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, deploren que la repressió és "clarament contrària a l'Estat de dret i a l'ordenament de la Unió Europea".





Toca foragitar de les institucions els qui se les han volgut fer seves amb un cop d'estat. Carta des de Bèlgica https://t.co/k19rgV2MC9 pic.twitter.com/DJldcBOeSZ — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de noviembre de 2017 Tanmateix, lamenta que la UE hagi "emparat de manera vergonyosa" la repressió de l'Estat. Per tot, animen a la ciutadania a participar tant en la manifestació convocada per aquest dissabte 11 de novembre com a les eleccions "imposades" del 21-D, per defensar la democràcia i la llibertat dels "presos polítics que té segrestats" l'Estat.

Puigdemont i els quatre consellers consideren que el fet que hagin optat exclusivament per la "via democràtica" per fer la independència és el que ha portat l'Estat a considerar que "l'única manera de frenar-la és frenant la democràcia activant una estratègia desesperada i extrema".

Amb tot, fan una crida a fer front al que consideren un "Estat embogit i descontrolat" amb una "combinació eficaç de coratge, de fermesa, d'indignació, de rebuig, i alhora de pau i respecte".

En la mateixa línia, el "govern legítim" obre @catalan_gov , un compte de Twitter des d'on es comunicarà. El president Carles Puigdemont anima a seguir-lo.

