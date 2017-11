La premsa es fa ressò de l'aturada d'aquest dimecres 8N

9 de novembre de 2017, 11.13 h

La vaga fracassa pero les protestes col·lapsen Catalunya ¿¿¿...??? des d'aquell acudit del metge: L'operació, ha sigut un èxit però el pacient és mort, no havia rigut tant. I a El Mundo que diuen ...la pasividad policial... semblen els àrbitres de fútbol, nois, doncs jo vaig veure cops de porra de la Policia Nacional, que per cert, les teles estatals van atribuïr als Mossos.Sort que després de la tormenta vindrà la calma i serem lliures. Amb la decisió valentia i bon fer de la no... Llegir més