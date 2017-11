Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 10:00 h

L'eslovena Tanja Fajon retreu a Rajoy la manca de diàleg i recorda que “la repressió i les detencions no són una actitud democràtica”

La vicepresidenta del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, Tanja Fajon, reclama l'alliberament dels "presos polítics" a Catalunya i lamenta l'actitud del govern de Mariano Rajoy.

En una entrevista amb l'ACN, la cap de files de la delegació socialista d'Eslovènia admet que "és difícil" assumir que a la UE estiguin empresonats els "membres d'un govern que ha intentat de manera pacífica expressar la seva voluntat". En aquest sentit, l'eurodiputada insta les institucions europees a involucrar-se perquè s'iniciï un diàleg. "No és propi de l'Europa d'avui" empresonar polítics, remarca, indicant que Catalunya sí que és un "afer europeu" perquè es tracta del "respecte pels drets humans i els drets fonamentals". Segons Fajon, si hi ha algú a qui "culpar" ara en la crisi catalana aquest és el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a qui retreu la "manca de diàleg" dels darrers anys.



"Molts passos han portat a la decisió dels catalans avui. La repressió i els arrestos polítics no són de cap manera una actitud democràtica", assegura l'eslovena, que segueix "amb gran preocupació" el que està passant a Catalunya.



"Tota nació té el dret a l'autodeterminació"

"La meva visió personal és que a Eslovènia sempre debatíem primer que tota nació té el dret a l'autodeterminació i ningú pot negar aquest dret", explica l'eurodiputada durant l'entrevista amb l'ACN. Fajon aclareix que no qüestiona "la legalitat" de la constitució espanyola però assenyala també que té "simpaties" perquè tota nació tingui el dret a decidir "el futur que voldria veure".

"Espero que les dues parts s'involucrin en un diàleg i també que les institucions europees hi donin suport a través d'una mediació o algun altre tipus d'acció", insisteix Fajon, que diu que no vol veure una Espanya "desestabilitzada".

Preguntada pel paper del PSOE i el suport a l'aplicació del 155, Fajon diu que dona suport a les accions que fan a Espanya però encoratja alhora tots els polítics espanyols, "siguin del partit que siguin", a actuar d'una forma "més apropiada". "Tinc molta simpatia pels catalans però també comprenc molt bé els socialistes espanyols", afegeix recordant que és una situació "molt sensible".



Referèndum pactat

"No qüestiono que el referèndum no era legal però a Eslovènia hi va haver un cert desenvolupament durant els anys que va portar-nos a la situació en què es necessitava una decisió política: preguntar a la gent si volia o no la independència", matisa. "Va ser una decisió molt difícil i coratjosa i és aquí on veig alguns paral·lelismes quan el govern català va decidir fer el referèndum", diu.

Per a ella l'opció d'un referèndum pactat és "la millor opció" i es mostra prudent sobre si Eslovènia podria ser un dels primers països a reconèixer la independència de Catalunya. "Crec que és prematur", diu. "No sé què passarà però no m'agradaria veure que a Europa, on intentem buscar integració, posem en qüestió el respecte dels drets humans perquè, al final, aquests estan per damunt de la constitució", conclou.

