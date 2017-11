Domènech reclama des de les portes del Suprem una solució “política” i reivindica l’alliberament dels presos

En declaracions als mitjans poc després que Forcadell i la resta de membres de la Mesa arribessin al Tribunal, Domènech ha assegurat que el conflicte a Catalunya s’hauria d’abordar “en termes de negociació política i no portant gent a la presó”.“Esperem que el que avui es produeixi és el no ingrés a la presó dels membres de la Mesa del Parlament i que en els pròxims dies, si algú vol defensar que aquestes són unes eleccions amb plenes garanties, el que pertoca és que els que estan a presó surtin”, ha sentenciat. “Espero del dia d’avui que ningú acabi a presó, que tothom quedin en llibertat i que es deixi en llibertat la resta de presos, perquè només així podem afrontar unes eleccions en condicions a Catalunya”, ha conclòs.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal