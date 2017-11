Obren els dos últims trams fronterers tallats per la vaga general

Durant el dia d'ahir es van enregistrar 21 trams viaris afectats per mobilitzacions relacionades amb la vaga general arreu del país.

Després de més de 24 hores i sota unes condicions climàtiques difícils, els manifestants han decidit, per ells mateixos, aixecar els talls en aquests dos punts del nord de Catalunya.

La N-145 va estar completament tallada gairebé durant tot el dimecres i es va obrir parcialment cap a quarts de deu del vespre d'ahir. Amb tot, durant tota la nit no hi podien circular els camions.

