Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 11:15 h

La diputada es mostra "un bri més esperançada" amb les declaracions de Forcadell i la Mesa al Suprem, malgrat el precedent de l'Audiència Nacional

La diputada de la CUP Gabriela Serra ha dit aquest dijous que espera que es faci justícia i que el Tribunal Suprem "sigui un poder realment independent del poder polític, del règim del senyor Rajoy i poder tornar a casa amb la nostra gent".

Serra ha fet aquestes declaracions a les portes del Suprem, on ha assistit per donar suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa que declaren pels presumptes delictes de rebel•lió, sedició i malversació de fons públics.La diputada 'cupaire' ha afegit que al Suprem hi ha "un bri més d'esperança que es pugui fer justícia" malgrat el precedent de l'Audiència Nacional, que va decretar presó provisional sense fiança pel vicepresident i set consellers del Govern destituït ara fa una setmana.