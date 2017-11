|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

9 de novembre de 2017, 12.43 h







És notable com les definicions d'altres coses poden definir a les persones que ho defineixen.





Vull dir que a mi mai no em passaria pel cap definir la dreta esPPanyolista com "homòfoba i catòlica", perquè considero molt més característics els adjectius "PPancastellanista i franquista".





I del PSC, que n'haurem de dir?





Les sigles del PSC -amb la C pronunciada INVARIABLEMENT a la castellana "ze" i no pas "sé"- tenen només una tercera part de sinceritat i de veritat, la P, perquè... Llegir més