Marta Pascal a les portes del Suprem: “Permetre el debat parlamentari no pot ser un delicte”

Es mostra “confiada” que Forcadell i la resta de membres investigats podran dormir aquesta nit a casa

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha expressat a les portes del Tribunal Suprem el suport de la seva formació als membres de la Mesa investigats per rebel·lió.

“Estem molt serens, molt ferms i convençuts que no han fet absolutament res i que permetre el debat parlamentari i tramitar iniciatives respecte al futur polític del nostre país no pot ser mai un delicte”, ha dit. Pascal ha qualificat de “vergonya” que part del Govern destituït estigui empresonat però s’ha mostrat “confiada” que els membres de la Mesa podran dormir aquesta nit “amb les seves famílies i els seus fills”. “El que han fet no és cap delicte, ho diu Europa i ho diu molta gent”.



Pascal ha apuntat que malgrat que aquesta campanya tindrà “poca normalitat”, el PDeCAT “hi serem i inundarem de dignitat i de vots a favor del país”. “Tenir una part del govern a la presó i una causa oberta com aquesta i que els membres de la Mesa puguin rebre una mesura cautelar, posa més carn a la graella per augmentar la indignació i alhora la determinació d’aquest país que està convençut” que cal “més democràcia, urnes i determinació per al projecte de país”.

