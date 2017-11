A.S. | El líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha assegurat que va "plorar" quan l'Audiència Nacional espanyola va empresonar més de mig Govern. "Jo conec a aquestes persones", ha recalat en una entrevista a Catalunya Ràdio. "No em sento que doni l'esquena a persones que m'estimo".

Espadaler també ha hagut de respondre de la seva aliança electoral amb el PSC . Ha constatat que amb els socialistes comparteix "la preocupació per la fractura social" i ha volgut ressaltar que no està a favor del 155: "No som frontistes i estem en contra de l'immobilisme que ens ha dut fins aquí".

Sobre si votaria Inés Arrimadas per fer-la presidenta de la Generalitat, Espadaler, també entrevistat a Rac1, no s'ha volgut mullar: "Treballaré per fer president a Miquel Iceta. M'ompliria de felicitat i seria positiu pel país que fos el president de la Generalitat". Però sí que ha deixat clar que la fotografia que Iceta va fer-se amb Arrimadas, Millo i Albiol "és l'abraçada de l'ós. En Miquel va anar a una manifestació i es va trobar en aquesta situació. Jo, per cert, no hi vaig anar".

Espadaler ha explicat que ara ha fet el pas "perquè en aquest moment calen polítics que siguin capaços de gestionar aquesta complexitat, com el Miquel Iceta. Seria positiu pel país que fos president de la Generalitat".

"Ens preocupa molt la fractura social que hi ha. Per no perdre amistats, no parlem de política", ha repetit també a l'emissora. "Les distàncies són abismals, quedi clar: tinc un amic que fa 25 anys que està al País Basc i diu que quan ve aquí té la sensació que tenia al País Basc fa quinze anys, amb els dinars familiars, no parlen de política perquè un milita aquí i l'altre allà".

Sorpresa i decepció

"Vaig quedar profundament decebut pel que va passar el 6 i el 7 de setembre" i ha afegit que "em va impressionar i em va fer molt mal interiorment les imatges de l'1 d'octubre".

Ara, la missió d'Espadaler és la "d'intentar eixamplar l'espai del mig per evitar el frontisme que ens ha portat on ens ha portat, i fer-ho per la via legal, que és el camí que entén Europa. I que tot això, Catalunya ho pugui referendar per dir sí o no".

Espadaler, exmembre d'Unió, i lleial a Duran i Lleida, va abandonar la carrera política després que el partit no obtingués cap diputat al Parlament de Catalunya ni al Congrés dels Diputats en les eleccions de l'any 2015 i un deute de 22,5 milions d'euros que van provocar la liquidació del partit

L'exdirigent d'Unió ha detallat que la seva proposta compartida amb el PSC de Miquel Iceta és una reforma de la Constitució que s'acabi sotmetent a una consulta amb els ciutadans.