Aquests són els detalls de la manifestació de dissabte a Barcelona

"Amb els drets civils no s'hi juga", ha sentenciat Mauri, que ha asseverat que la manifestació també serà un rebuig frontal al 155 i on té cabuda "tots els demòcrates".

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha recordat que es tracta d'una "diada nacional per a la llibertat, en un país de pau". I ha afegit que Catalunya "tornarà a demostrar el civisme i l'esperit pacífic i democràtic" però, a la vegada, "amb determinació i fermesa direm prou".

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha destacat la simbologia del carrer Marina, on es troben monuments emblemàtics de la ciutat, com la Sagrada Família i la vista al mar.

A part de la capçalera habitual, també hi haurà una capçalera d'honor amb els familiars dels presos polítics, els dos presidents de les entitats sobiranistes i els 8 consellers empresonats.

Sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república', les entitats sobiranistes han organitzat una manifestació aquest dissabte a les 17.00h al carrer Marina de Barcelona. La marxa anirà des del Carrer Pujades, a prop de l'Avinguda Meridiana, fins a l'Avinguda Icària, on es faran els parlaments.

COMENTARIS

#1 Olotí Olot Olot 9 de novembre de 2017, 13.09 h Menys manis, menys encartellades i menys mariconades !

Feu una de grossa, collons !

