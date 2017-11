Santi Vila demana a l'Audiència Nacional arxivar la causa perquè va intentar evitar la DUI per tots els mitjans possibles

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 13:30 h

L'exconseller diu que només va participar en l'aprovació del decret de convocatòria de l'1-O i no va instigar cap mobilització ni va fer cap despesa per a la independència

L'exconseller de Cultura i Economia Santi Vila ha demanat a l'Audiència Nacional espanyola que arxivi la causa per rebel·lió, sedició i malversació oberta contra ell i la resta del Govern. En el seu recurs, Vila diu que va intentar evitar la DUI "per tots els mitjans possibles" fins el dia abans, quan va dimitir. També recorda que, com que no era diputat, només va participar en l'aprovació del decret per part del Govern de la convocatòria de l'1-O, i que no va instigar cap mobilització popular ni va fer cap despesa pública per a estructures d'estat o el referèndum.

Segons Vila, el "simple dictat de lleis o resolucions no pot equiparar-se de cap manera amb la realització d'un alçament públic i violent" com requereix el delicte de rebel·lió, així com tampoc les "mobilitzacions de protesta pacífica" que "només pretenien expressar opinions polítiques". De fet, recorda les declaracions de l'exdiputat Diego López Garrido, ponent d'aquest delicte en el Codi Penal del 1995, on deia que no hi havia els elements requerits per imputar als investigats aquest delicte.

L'escrit també assegura que els 'escraches' davant d'hotels de la policia espanyola o la Guàrdia Civil no es poden qualificar de violents, ja que ningú va ser agredit. I si fos així, tampoc se'n podria responsabilitzar a Vila o la resta del Govern perquè no van impulsar aquestes concentracions. Per això, contradiu la versió de la fiscalia i la magistrada instructora que assegura que totes les mobilitzacions formaven part d'un pla orquestrat per aconseguir la independència de Catalunya.



Allunyat del referèndum



També recorda que Vila, com a conseller de Cultura primer i d'Empresa des del juliol, estava molt allunyat de les àrees vinculades a l'organització del referèndum o les anomenades estructures d'estat.

De fet, en la querella de la fiscalia només apareix el nom de Vila per explicar que va dimitir. L'advocat recorda que no era diputat i que la seva intervenció "es va limitar a una única actuació rellevant: l'aprovació de la convocatòria del referèndum al Consell Executiu del 6 de setembre". Però tot i així, recorda que la convocatòria d'un referèndum il·legal no és delicte des del 2005, i encara menys participar-hi.

De fet, diu que totes les actuacions de Vila després de l'1-O, "com és de coneixement general", van intentar "just el contrari" de la declaració d'independència. "És públic i notori que, per tots els mitjans possibles al seu abast, va intentar mediar entre els dos governs i va intentar convèncer el president de la Generalitat perquè no es votés el 27 d'octubre al Parlament", assegura l'escrit de defensa. Per això, i com que va dimitir el dia abans de la votació, demana l'arxivament per aquest delicte.



Desvincular-se de la sedició

Respecte la sedició, utilitza els mateixos arguments que en el de rebel·lió. Sobre l'últim delicte, el de malversació de fons públics, diu Vila que no tenia cap competència sobre la promoció exterior, segons la querella, ni sobre el patrimoni suposadament malversat, que continua sota control del govern espanyol.

D'altra banda, sobre la fiança de 6,2 milions reclamada per la fiscalia i imposada per la magistrada a tot el Govern, l'advocat diu que no està justificada en la interlocutòria de la magistrada Lamela. De fet, en la querella de la fiscalia, la xifra surt d'una partida pressupostària anul·lada pel Tribunal Constitucional, que es dóna per fet que es va acabar gastant. El lletrat de Vila diu que el pressupost no assegura que s'hagi gastat, i menys per part de Vila que no en tenia el control.



Crítiques a la magistrada

En un altre recurs de la defensa, es demana anul·lar l'ordre de presó sota fiança de 50.000 euros, que Vila va pagar l'endemà, i les mesures cautelars imposades després de ser excarcerat, com la prohibició de sortir de l'estat, entrega de passaport i compareixença quinzenal al jutjat. Sobre el possible risc de fuga, l'advocat recorda que un bitllet d'avió costa molt pocs diners, i que això faria que qualsevol persona pogués sortir del país fàcilment, i també recrimina a la magistrada que no aporti cap prova del fet que Vila tingui suficients recursos per sobreviure a l'estranger. Respecte el risc de destrucció de proves, el lletrat recorda que Vila ja no és conseller, perquè va dimitir i perquè el govern espanyol ha intervingut la Generalitat.

Vila també protesta pel fet que la magistrada no va fer cas a la fiscalia sobre la possibilitat de deixar en llibertat l'exconseller mentre aconseguia els 50.000 euros. L'advocat recorda que la magistrada instructora no podia empitjorar les condicions demanades pel fiscal, cosa que sí va fer. Recorda també que la querella i la citació judicial li van ser notificades un dia festiu, amb menys de 24 hores d'antelació, i que la fiança li van reclamar quan els bancs ja estaven tancats. També reclama que es justifiqui la xifra de 50.000 euros

