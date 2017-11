Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 14:00 h

Pierre Moscovici assegura que no afecta l'economia de la zona euro

Una de les estratègies més comuns de l'unionisme ha estat -des de fa anys- imposar la por a una fallida econòmica si Catalunya segueix determinada a assolir la República, però sembla que ara es desmorona: Brussel·les no inclou la situació política a Catalunya entre les amenaces a l’economia europea. “El nostre escenari central no inclou cap impacte potencial major pels esdeveniments de Catalunya”, ha assegurat aquest dijous el comissari europeu d'Economia i Finances, Pierre Moscovici.

El comissari Pierre Moscovici durant la presentació de les previsions econòmiques

En resposta a la pregunta d’un periodista durant la presentació de les previsions econòmiques de la Comissió Europea, el comissari ha explicat que "ara per ara les reaccions del mercat han estat força limitades” i l’impacte macroeconòmic de la situació política és “limitat, gairebé insignificant”. “No parlo de l’impacte local, parlo de la zona euro, Europa i Espanya”, ha dit.



Amb tot, el comissari ha explicat que pot existir "un risc d’impacte” en el futur, si bé ha matisat que no es pot “anticipar” en aquests moments. Moscovici ha descartat “especular” sobre la situació política però ha expressat que qualsevol incidència serà “monitoritzada”.



Durant la presentació de l’informe, Moscovici no ha fet cap referència a Catalunya al parlar dels possibles riscos o amenaces per a l’economia europea però sí que ha parlat del Brexit o altres situacions “geopolítiques”, com per exemple, de Corea del Nord. “Per primera vegada des de fa molt temps considerem que els riscos que pesen sobre les perspectives econòmiques estan equilibrats”, ha assenyalat.



Coincidint amb l'anunci del comissari europeu, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tornat a amenaçar amb que la situació política a Catalunya estaria afectant l'economia i ha avisat que l'any que ve es podrien tornar a rebaixar les previsions de creixement. En el marc de l'acte en què la Universitat de Salamanca ha investit com a doctor honoris causa al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, Rajoy li ha agraït el seu suport a Espanya, a la Constitució i al sistema judicial i ha subratllat que s'han qüestionat valors europeus com "la democràcia, l'estat de dret i l'imperi de la llei".