La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, saludant veïns de Via Júlia de Barcelona, el 9 de novembre de 2017

Arrimadas ha sentenciat que el 8-N va ser una mostra "del fracàs dels partits independentistes i del col·lapse on han sumit a tots els catalans", i ha considerat que durant tota la jornada "es van vulnerar els drets dels ciutadans, dels treballadors, dels comerciants, dels autònoms, que només volien fer vida normal".

En aquest sentit, la líder de C's ha dit que els catalans "no tenen la culpa de les bogeries sobiranistes dels partits independentistes, ni que Puigdemont hagi decidit fugir a Bèlgica, ni que s'hagin gastat els diners per fer una independència que sabien que era mentida".

Segons Arrimadas, les protestes de la vaga de caràcter "polític", van ser "aturades obligades, talls de carretera que afectaven els treballadors, la gent gran i els autònoms", ha reiterat.



Exigeix al gobierno que doni explicacions de l'inadequat dispositiu policial

Per altra banda, també ha criticat la valoració del dispositiu policial que va fer el gobierno i la delegació a Catalunya, que encapçala Enric Millo. L'Estat va considerar que la coordinació dels cossos de seguretat espanyols amb els Mossos va funcionar bé i que es va actuar, sota la direcció del ministeri de l'Interior, de manera adequada.

Per a Arrimadas, l'acord anunciat dimecres pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta, de concórrer a les eleccions del 21-D amb Units per Avançar, suposa "un pas enrere" dels socialistes per intentar resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya.

"Avui és 9 de novembre i fa 3 anys que Espadaler era conseller d'Interior, que va organitzar i permetre el 9-N. Em sobta que, si el PSC vol mirar al futur, tingui a les persones que ens han ficat en aquest problema", ha reblat.

"El que vam veure és que no se'ns va permetre fer vida normal als catalans. Crec que el govern d'Espanya hauria d'explicar què va fer i per què no va funcionar el dispositiu", ha sentenciat.